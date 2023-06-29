ПСЖ придумал способ продлить контракт с Килианом Мбаппе

“Пари Сен-Жермен” надеется продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе, сообщает Marca.

По сведениям источника, руководство парижского клуба собирается предложить футболисту подписать новое соглашение сроком на 2-3 года, но с обещанием продать его в мадридский “Реал” в 2024 году. Если стороны не договорятся, то форвард через год может покинуть клуб бесплатно.

В минувшем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач.