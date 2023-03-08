ПСЖ придется выплатить компенсацию бывшему игроку

Апелляционный суд Парижа вынес вердикт по иску полузащитника Хатема Бен Арфа к “Пари Сен-Жермен”, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, французский клуб вынужден будет выплатить футболисту компенсацию в размере 100 тысяч евро. Такое наказание наложено на отстранение игрока от работы в первой команде в тот момент, когда он выступал за парижан. Тогда клуб наказал Бен Арфа за то, что он оскорбил эмира Катара. Стоит отметить, что хавбек хотел получить компенсацию в размере 7-8 миллионов евро.

36-летний Бен Арфа в настоящее время является свободным агентом. Он выступал за ПСЖ с 2016 по 2018 годы, провел за клуб 32 матча, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

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