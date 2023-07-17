ПСЖ предложил "Манчестер Сити" громкий обмен футболистами

“Пари Сен-Жермен” предложил "Манчестер Сити" громкий обмен футболистами, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, французский клуб хочет заполучить португальского полузащитника “горожан” Бернарду Силву. ПСЖ не готов платить за игрока требуемые 80 миллионов евро. Поэтому парижане предложили в обмен на португальца двух итальянцев - полузащитника Марко Верратти и вратаря Джанлуиджи Доннарумму. Впрочем, данное предложение не устроило английский клуб.

Бернарду Силва уже шесть лет выступает за "Манчестер Сити" (с 2017 года). В прошлом сезоне опытный футболист провел 52 матча за свою команду во всех турнирах, забив 7 голов и сделав 6 результативных передач.

Соглашение португальца с “горожанами” действует до июня 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет € 80 млн.

Ранее сообщалось, что интерес к 28-летнему Бернарду Силвы проявляет “Барселона”. Впрочем, каталонский клуб не готов платить за игрока требуемую сумму. Кроме того, “Барса” не может платить игроку его нынешнюю зарплату.