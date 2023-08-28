ПСЖ предложил 80 млн евро за нападающего сборной Франции

“Пари Сен-Жермен” не оставляет попыток приобрести нападающего франкфуртского “Айнтрахта” и сборной Франции Рандаля Коло-Муани, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб предложил за футболиста 70 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на 10 миллионов евро за счет бонусов. В сделку также может войти нападающий ПСЖ Уго Экитике. Такое предложение может устроить руководство немецкого клуба, который ранее требовал за француза 100 миллионов евро.

24-летний Коло-Муани выступает за “Айнтрахт” с лета 2022 года. Он перешел в немецкий клуб из французского “Нанта” на правах свободного агента. Всего он провел за клуб из Франкфурта 50 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 17 результативных передач. В составе “Айнтрахта” Коло-Муани доходил до финала Лиги Европы в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Коло-Муани с 2022 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду девять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В составе сборной Франции он стал серебряным призером чемпионата мира 2022 года.