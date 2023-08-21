АНГ АНГ NG NG
Главная Новости ПСЖ предложил 70 млн евро за нападающего сборной Франции

ПСЖ предложил 70 млн евро за нападающего сборной Франции

Новости футбола Сегодня, 13:13
ПСЖ предложил 70 млн евро за нападающего сборной Франции Фото: инстаграм Рандаля Коло-Муани/Автор неизвестен

“Пари Сен-Жермен” не оставляет попыток приобрести нападающего франкфуртского “Айнтрахта” и сборной Франции Рандаля Коло-Муани, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, французский клуб предложил футболиста за 70 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Впрочем, данное предложение не устроило руководство “Айнтрахта”. Дело в том, что немецкий клуб хочет получить за француза не менее 90-100 миллионов евро.

24-летний Коло-Муани выступает за “Айнтрахт” с лета 2022 года. Он перешел в немецкий клуб из французского “Нанта” на правах свободного агента. Всего он провел за клуб из Франкфурта 48 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 17 результативных передач. В составе “Айнтрахта” Коло-Муани доходил до финала Лиги Европы в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Коло-Муани с 2022 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду девять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В составе сборной Франции он стал серебряным призером чемпионата мира 2022 года.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
ПСЖ Айнтрахт Фр Лига 1 Франция Бундеслига Германия
Популярные новости
"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе скандального нападающего Новости футбола Сегодня, 13:05 Манчестер Юнайтед объявил об уходе скандального нападающего
Назван состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2024 с Англией и Италией Новости футбола Сегодня, 12:55 Назван состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2024 с Англией и Италией
Барселона одержала сложную победу в домашнем матче Ла Лиги Новости футбола Вчера, 15:36 Барселона одержала сложную победу в домашнем матче Ла Лиги
Шахтер упустил победу в матче чемпионата Украины Новости футбола Вчера, 14:21 Шахтер упустил победу в матче чемпионата Украины
Челси потерпел поражение в дерби Лондона Новости футбола Вчера, 13:51 Челси потерпел поражение в дерби Лондона
Киевское "Динамо" проиграло в матче чемпионата Украины, пропустив решающий гол на 90-й минуте Новости футбола Вчера, 12:54 Киевское Динамо проиграло в матче чемпионата Украины, пропустив решающий гол на 90-й минуте
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:33 Атлетико может продать чемпиона мира в Саудовскую Аравию Новости футбола Сегодня, 13:24 Манчестер Сити близок к покупке бельгийского таланта за 60 млн евро Новости футбола Сегодня, 13:13 ПСЖ предложил 70 млн евро за нападающего сборной Франции Новости футбола Сегодня, 13:05 Манчестер Юнайтед объявил об уходе скандального нападающего Новости футбола Сегодня, 12:55 Назван состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2024 с Англией и Италией Новости футбола Сегодня, 09:00 Бавария определилась с условием продажи Павара в Интер Новости футбола Сегодня, 08:00 Ланс купил нападающего, которым интересовались Челси и Арсенал Новости футбола Сегодня, 07:00 Аякс может помочь Трубину стать основным вратарем Бенфики Новости футбола Сегодня, 06:00 Стала известна зарплата Лапорта после перехода в Аль-Наср Новости футбола Сегодня, 05:00 ПСВ договорился о переходе американца из "Барселоны"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Кристал Пэлас - Арсенал 21 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Гранада - Райо Вальекано 21 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Гояс - Атлетико Паранаэнсе 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Антверпен - АЕК 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Ракув - Копенгаген 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Рейнджерс Глазго - ПСВ 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Боливар - Интернасьонал 23 августа 2023 года Футбол 23 авг 2023 Прогноз на матч Маккаби Хайфа - Янг Бойз 23 августа 2023 года Футбол 23 авг 2023 Прогноз на матч Брага - Панатинаикос 23 августа 2023 года Футбол 23 авг 2023 Прогноз на матч Молде - Галатасарай 23 августа 2023 года