ПСЖ предложил 70 млн евро за нападающего сборной Франции

“Пари Сен-Жермен” не оставляет попыток приобрести нападающего франкфуртского “Айнтрахта” и сборной Франции Рандаля Коло-Муани, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, французский клуб предложил футболиста за 70 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Впрочем, данное предложение не устроило руководство “Айнтрахта”. Дело в том, что немецкий клуб хочет получить за француза не менее 90-100 миллионов евро.

24-летний Коло-Муани выступает за “Айнтрахт” с лета 2022 года. Он перешел в немецкий клуб из французского “Нанта” на правах свободного агента. Всего он провел за клуб из Франкфурта 48 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 17 результативных передач. В составе “Айнтрахта” Коло-Муани доходил до финала Лиги Европы в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Коло-Муани с 2022 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду девять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В составе сборной Франции он стал серебряным призером чемпионата мира 2022 года.