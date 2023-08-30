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ПСЖ предложил 65 млн евро и Экитике за нападающего сборной Франции

Новости футбола Сегодня, 00:00
ПСЖ предложил 65 млн евро и Экитике за нападающего сборной Франции Фото: инстаграм Рандаля Коло-Муани/Автор неизвестен

“Пари Сен-Жермен” продолжает переговоры по трансферу нападающего нападающего франкфуртского “Айнтрахта” и сборной Франции Рандаля Коло-Муани, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, французский клуб предложил за футболиста 65 миллионов евро и нападающего Уго Экитике. “Айнтрахт” пока не дал ответа, но ранее немецкий клуб отказался продавать форварда за 80 миллионов евро.

24-летний Коло-Муани выступает за “Айнтрахт” с лета 2022 года. Он перешел в немецкий клуб из французского “Нанта” на правах свободного агента. Всего он провел за клуб из Франкфурта 50 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 17 результативных передач. В составе “Айнтрахта” Коло-Муани доходил до финала Лиги Европы в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Коло-Муани с 2022 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду девять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В составе сборной Франции он стал серебряным призером чемпионата мира 2022 года.

21-летний Экитике выступает за ПСЖ с лета 2022 года. Он перешел в парижский клуб из “Реймса” на правах аренды. Спустя год “Пари Сен-Жермен” выкупил трансфер игрока. Сумма трансфера составила 28 миллионов 500 тысяч евро. Всего он провел за клуб 33 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В составе ПСЖ Экитике стал чемпионом Франции в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Экитике с 2021 года играет за молодежную сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду шесть матчей, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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