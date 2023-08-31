ПСЖ предложил 45 млн евро за талантливого французского форварда

“Пари Сен-Жермен” продолжает переговоры по трансферу нападающего “Лиона” и молодежной сборной Франции Брэдли Барколя, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, парижский клуб надеется приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. В связи с этим ПСЖ предложил за форварда 45 миллионов евро. Кроме того, “Лион” может получить 10% от суммы следующего трансфера игрока. Лионцы могут принять данные условия, хотя ранее требовали за Барколя 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нападающим также интересуется лондонский “Челси”.

20-летний Барколя является воспитанником “Лиона”. В первую команду лионского клуба он был переведен в 2021 году. Всего он провел за клуб 47 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 12 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Барколя с 2023 года играет за молодежную сборную Франции. Всего он провел за французскую команду семь матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи, а также получил одну желтую карточку.