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ПСЖ предложил 45 млн евро за талантливого французского форварда

Новости футбола Сегодня, 00:50
ПСЖ предложил 45 млн евро за талантливого французского форварда Фото: инстаграм Брэдли Барколя/Автор неизвестен

“Пари Сен-Жермен” продолжает переговоры по трансферу нападающего “Лиона” и молодежной сборной Франции Брэдли Барколя, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, парижский клуб надеется приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. В связи с этим ПСЖ предложил за форварда 45 миллионов евро. Кроме того, “Лион” может получить 10% от суммы следующего трансфера игрока. Лионцы могут принять данные условия, хотя ранее требовали за Барколя 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нападающим также интересуется лондонский “Челси”.

20-летний Барколя является воспитанником “Лиона”. В первую команду лионского клуба он был переведен в 2021 году. Всего он провел за клуб 47 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 12 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Барколя с 2023 года играет за молодежную сборную Франции. Всего он провел за французскую команду семь матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи, а также получил одну желтую карточку.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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ПСЖ Лион Лига 1 Франция
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