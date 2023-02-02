ПСЖ потерял двух футболистов из-за травм в матче с "Монпелье"
Новости футбола Сегодня, 04:00
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
В матче чемпионата Франции с “Монпелье” (3:1) ПСЖ из-за травм потерял Серхио Рамоса и Килиана Мбаппе.
Ключевые футболисты получили повреждения еще в первом тайме.
В клубе сообщили, что испанец повредил приводящую мышцу, а француз получил удар в колено.
При этом о сроках восстановления футболистов не сообщается.
Напомним, что уже 14 февраля парижане сыграют с “Баварией” в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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