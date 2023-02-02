ПСЖ потерял двух футболистов из-за травм в матче с "Монпелье"

В матче чемпионата Франции с “Монпелье” (3:1) ПСЖ из-за травм потерял Серхио Рамоса и Килиана Мбаппе.

Ключевые футболисты получили повреждения еще в первом тайме.

В клубе сообщили, что испанец повредил приводящую мышцу, а француз получил удар в колено.

При этом о сроках восстановления футболистов не сообщается.

Напомним, что уже 14 февраля парижане сыграют с “Баварией” в 1/8 финала Лиги чемпионов.