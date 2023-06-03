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ПСЖ потерпел поражение в прощальном матче Месси и Рамоса

Новости футбола Сегодня, 16:59
ПСЖ потерпел поражение в прощальном матче Месси и Рамоса Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 38-го тура чемпионата Франции “Пари Сен-Жермен” на своем поле проиграл “Клермону” со счетом 2:3.

На 16-й минуте счет открыл Серхио Рамос, а через несколько минут преимущество парижан увеличил Килиан Мбаппе. На 24-й минуте разрыв в счете сократил Жоан Гастьен, а в конце первого тайма счет сравнял Мехди Зеффан. Во втором тайме победу гостям принес гол Грежона Кье.

Данный матч стал последним для игроков ПСЖ Серхио Рамоса и Лионеля Месси.

“Клермон”, набрав 59 очков, финишировал на восьмом месте в турнирной таблице Лиги 1. ПСЖ с 85 очками стал чемпионом.

ПСЖ – “Клермон” - 2:3 (2:2)
Голы: Рамос, 16 - 1:0, Мбаппе, 21 (с пенальти) - 2:0, Гастьен, 24 - 2:1, Зеффан, 45 - 2:2, Кье, 63 - 2:3

ПСЖ: Доннарумма (Летелье, 80), Рамос, Битшиабу (Маркиньос, 80), Данилу Перейра (Гарби, 89), Хакими, Заир-Эмери, Верратти, Витинья (Саншеш, 58), Месси, Мбаппе, Экитик (Солер, 57).

“Клермон”: Диав, Зеффан (Аллевина, 46), Ветеска, Кофрие, Сейду, Нето (Ожье, 89), Гоналон (Маньен, 69), Рашани, Гастьен, Сарачевич (Кауи, 69), Кье (Андрич, 84).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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ПСЖ Клермон Лига 1 Франция
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