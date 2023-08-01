ПСЖ потерпел поражение в матче с "Интером"

Парижский “Пари Сен-Жермен” в товарищеском матче потерпел поражение от миланского “Интера” со счетом 1:2. Матч состоялся в Токио (Япония) на стадионе “Японский национальный стадион”.

В середине второго тайма счет открыл полузащитник французского клуба Витинья. На 81-й минуте равновесие восстановил Себастьяно Эспозито. Через пару минут победный гол для итальянского клуба забил Стефано Сенси.

ПСЖ Франция – “Интер” Италия - 1:2 (0:0)

Голы: Витинья, 63 - 1:0, Эспозито, 81 - 1:1, Сенси, 83 - 1:2

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос (Данилу Перейра, 70), Шкриньяр, Эрнандес (Курзава, 65), Фабиан Руис (Ндур, 70), Угарте (Гарби, 80), Заир-Эмери, Солер, Витинья, Асенсио (Экитике, 70).

“Интер”: Станкович, Думфрис (Куадрадо, 55), Дармиан, Ачерби (Биссек, 71), Бастони (де Врей, 68), Димарко (Гозенс, 55), Мхитарян (Фраттези, 55), Чалханоглу (Аслани, 67), Барелла (Сенси, 77), Тюрам (Корреа, 55), Мартинес (Эспозито, 77).

Напомним, что ПСЖ в прошлом сезоне стал чемпионом Франции, а “Интер” финишировал на третьем месте в чемпионате Италии.