АНГ АНГ
Главная Новости ПСЖ потерпел поражение в матче с "Интером"

ПСЖ потерпел поражение в матче с "Интером"

Новости футбола Сегодня, 14:17
ПСЖ потерпел поражение в матче с "Интером" Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Парижский “Пари Сен-Жермен” в товарищеском матче потерпел поражение от миланского “Интера” со счетом 1:2. Матч состоялся в Токио (Япония) на стадионе “Японский национальный стадион”.

В середине второго тайма счет открыл полузащитник французского клуба Витинья. На 81-й минуте равновесие восстановил Себастьяно Эспозито. Через пару минут победный гол для итальянского клуба забил Стефано Сенси.

ПСЖ Франция – “Интер” Италия - 1:2 (0:0)
Голы: Витинья, 63 - 1:0, Эспозито, 81 - 1:1, Сенси, 83 - 1:2

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос (Данилу Перейра, 70), Шкриньяр, Эрнандес (Курзава, 65), Фабиан Руис (Ндур, 70), Угарте (Гарби, 80), Заир-Эмери, Солер, Витинья, Асенсио (Экитике, 70).

“Интер”: Станкович, Думфрис (Куадрадо, 55), Дармиан, Ачерби (Биссек, 71), Бастони (де Врей, 68), Димарко (Гозенс, 55), Мхитарян (Фраттези, 55), Чалханоглу (Аслани, 67), Барелла (Сенси, 77), Тюрам (Корреа, 55), Мартинес (Эспозито, 77).

Напомним, что ПСЖ в прошлом сезоне стал чемпионом Франции, а “Интер” финишировал на третьем месте в чемпионате Италии.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
ПСЖ Интер М Лига 1 Франция Серия А Италия
Популярные новости
"Реал" готов продать украинца Андрея Лунина: названа цена Новости футбола Сегодня, 14:55 "Реал" готов продать украинца Андрея Лунина: названа цена
Садио Мане перешел в клуб Криштиану Роналду Новости футбола Сегодня, 14:23 Садио Мане перешел в клуб Криштиану Роналду
"Челси" вступил в борьбу за Килиана Мбаппе Новости футбола Вчера, 16:47 "Челси" вступил в борьбу за Килиана Мбаппе
ПСЖ ждет от "Реала" оскорбительно низкое предложение по трансферу Килиана Мбаппе Новости футбола Вчера, 05:30 ПСЖ ждет от "Реала" оскорбительно низкое предложение по трансферу Килиана Мбаппе
Два удаления и пять голов: "Динамо" одержало яркую победу в 1-м туре чемпионата Украины Новости футбола 30 июл 2023, 13:36 Два удаления и пять голов: "Динамо" одержало яркую победу в 1-м туре чемпионата Украины
"Манчестер Сити" потерпел поражение от испанского топ-клуба Новости футбола 30 июл 2023, 09:41 "Манчестер Сити" потерпел поражение от испанского топ-клуба
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:15 Защитник "Барселоны" Араухо перешел в другой клуб Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 15:03 Названа будущая зарплата Усмана Дембеле в ПСЖ Новости футбола Сегодня, 14:55 "Реал" готов продать украинца Андрея Лунина: названа цена Новости футбола Сегодня, 14:42 "Марсель" купил сенегальского нападающего из Англии Новости футбола Сегодня, 14:29 "Манчестер Сити" нашел замену Марезу в чемпионате Франции Новости футбола Сегодня, 14:23 Садио Мане перешел в клуб Криштиану Роналду Новости футбола Сегодня, 14:17 ПСЖ потерпел поражение в матче с "Интером" Новости футбола Сегодня, 14:09 "Челси" купил 19-летнего таланта за 27 млн евро Новости футбола Сегодня, 08:00 "Бавария" вскоре объявит о переходе топ-футболиста Новости футбола Сегодня, 07:00 В "Ливерпуле" ответили на слухи о подписании Мбаппе
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Астана - Динамо Загреб 2 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Карабах - Ракув 2 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Генк - Серветт 2 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Лиги чемпионов Молде - ХИК 2 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Маккаби - Шериф 2 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Хеккен - КИ Клаксвик 2 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Молде - ХИК 2 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Копенгаген - Брейдаблик 2 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Галатасарай - Жальгирис 2 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Галатасарай - Жальгирис Вильнюс 2 августа 2023 года