ПСЖ пойдет на радикальный шаг ради приглашения Зидана

‍Появились подробности о возможном приглашении Зинедина Зидана на пост главного тренера ПСЖ.

Как пишет Mundo Deportivo, известный тренер хочет вернуться к работе летом этого года.

При этом приоритетным для него остается возвращение в “Реал”, где у него хорошие отношения с президентом клуба Флорентино Пересом.

Что касается ПСЖ, то с французами тренер вел переговоры прошлом году. В случае подписания контракта с тренером, клубу придется вносить изменения в составе команды, а в частности, прощаться с бразильцем Неймаром.