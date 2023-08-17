ПСЖ подписывает двух новых нападающих

Французский клуб "ПСЖ" в ближайшее время подпишет соглашения двумя нападающими, сообщает Le Parisien.

По данным источника, об условиях с чемпионом Франции договорились нападающий Айнтрахта Рандаль Коло Муани и форвард Лиона Брэдли Баркола. Оба уже согласились на переход в "ПСЖ". На данный момент клуб из Парижа должен договориться с их текущими командами.

Ожидается, что "ПСЖ" заплатит "Лиону" около 20 миллионов евро за Барколу. Эта низкая стоимость связана с финансовыми проблемами его нынешнего клуба.

20-летний Баркола имеет контракт с "Лионом" до июня 2026 года. В нынешнем сезоне он провел только один матч и не отметился результативными действиями.

Айнтрахт согласился на предстоящий уход Коло Муани в этом трансферном окне и готов продать его за 80 миллионов евро.

24-летний Коло Муани имеет контракт с Айнтрахтом до июня 2027 года. В нынешнем сезоне он забил один гол в одном матче Кубка Германии.