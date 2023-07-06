ПСЖ подписал бывшего полузащитника "Реала"

Пресс-служба парижского “Пари Сен-Жермен” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника сборной Испании Марко Асенсио.

27-летний футболист являлся свободным агентом и поэтому достался французскому клубу бесплатно. Стороны подписали контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

Последним клубом Асенсио был мадридский “Реал”, в который он перешел летом 2015 года из “Мальорки”. Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Всего он провел за королевский клуб 286 матчей во всех турнирах, забил 61 гол и отдал 32 результативные передачи. Также играл за “Эспаньол”. За сборную Испании сыграл 37 матчей, забил два гола и отдал 13 результативных передач.

Асенсио является трехкратным чемпионом Испании, один раз выиграл Кубок Испании, дважды стал обладателем Суперкубка Испании, три раза выиграл Лигу чемпионов, трижды стал обладателем Суперкубка УЕФА, а также четыре раза стал победителем Клубного чемпионата мира.

“Пари Сен-Жермен” в минувшем сезоне стал чемпионом Франции. Таким образом, французский клуб получил прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.