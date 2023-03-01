ПСЖ поддержал Хакими, которого подозревают в изнасиловании

ПСЖ выразил поддержку защитнику Ашрафа Хакими, которого подозревают в изнасиловании.

Напомним, что в начале недели 24-летняя девушка заявила, что игрок сборной Марокко якобы “проник в нее пальцами без ее согласия у себя дома”.

В клубе заявили, что будут поддерживать футболиста, так как он решительно отвергает обвинения.

“Мы будем верить в справедливость. Мы выступаем за уважение на поле и за его пределами”, – сказали в клубе.