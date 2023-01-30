ПСЖ победил лишь в одном из последних 4 матчей

ПСЖ победил лишь раз в трех последних матчей чемпионата.

Вчера подопечные Кристофа Гальтье сыграли вничью с “Реймсом” (1:1) в 20-м туре чемпионата Франции.

До этого парижане уничтожили “Пеи-де-Кассель” из 6-й лиги в Кубке Франции, а также уступили “Ренну” (0:1) в первенстве страны.

Единственная победа была над “Анжером” (2:0). Также на этом отрезке чемпионы страны проиграли “Лансу” (1:3).