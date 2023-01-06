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ПСЖ победил клуб 3-го дивизиона в Кубке Франции

Новости футбола Сегодня, 18:09
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

В матче ⅓2 финала Кубка Франции “Пари Сен-Жермен” на выезде обыграл “Шатору” со счетом 3:1.

Победу парижанам принесли голы Уго Экитике, Карлоса Солера и Хуана Берната. У хозяев отличился Натанаэль Нтолла.

“Шатору” – ПСЖ - 1:3 (1:1)
Голы: Экитике, 13 - 0:1, Нтолла, 37 - 1:1, Солер, 78 - 1:2, Бернат, 90 - 1:3

ПСЖ: Навас, Мукиеле, Маркиньос, Битшиабу (Рамос, 65), Бернат, Солер (Хусни, 86), Витинья, Гарби (Фабиан Руис, 65), Заир-Эмери, Сарабия, Экитик (Данилу Перейра, 90).

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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