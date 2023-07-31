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ПСЖ ответил на предложение продать бразильца Маркиньоса

Новости футбола Сегодня, 09:55
ПСЖ ответил на предложение продать бразильца Маркиньоса Фото: инстаграм Маркиньоса/Автор неизвестен

“Пари Сен-Жермен” не собирается продавать защитника сборной Бразилии Маркиньоса в летнее трансферное окно, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, французский клуб отклонил существенное предложение по продаже игрока, которого хотел купить “Аль-Наср” из Саудовской Аравии. Сам бразилец также не хочет покидать клуб.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может продать Маркиньоса этим летом из-за публичной поддержки в адрес нападающему Килиану Мбаппе, который отказывается продлевать контракт с парижским клубом.

29-летний Маркиньос выступает за ПСЖ с лета 2013 года. Он перешел в парижский клуб из римской “Ромы”. Сумма трансфера составила 31,4 миллионов евро. Всего он провел за французский клуб 407 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года.

Маркиньос является 7-кратным чемпионом Франции (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22), 6-кратным обладателем Кубка Франции (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2020/21), 6-кратным обладателем Кубка французской лиги (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20), а также 6-кратным обладателем Суперкубка Франции (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020).

Маркиньос с 2013 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 78 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи, а также получил шесть желтых карточек.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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