ПСЖ отказался от кандидатуры топ-тренера
Новости футбола Сегодня, 04:36
ПСЖ отказался от кандидатуры топ-тренера
ПСЖ отказался от кандидатуры Юлиана Нагельсманна на должность главного тренера команды.
Как пишет источник, переговоры с ним закончились неудачей.
Сейчас парижане остановились на варианте с назначением Тьяго Мотты, который работает в “Болонье”.
Боссы клуба планируют встретиться с Моттой в ближайшее время.
Интересно, что Мотта с 2018 по 2019 год возглавлял юношеский состав ПСЖ.
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