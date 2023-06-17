ПСЖ отказался от кандидатуры топ-тренера

ПСЖ отказался от кандидатуры Юлиана Нагельсманна на должность главного тренера команды.

Как пишет источник, переговоры с ним закончились неудачей.

Сейчас парижане остановились на варианте с назначением Тьяго Мотты, который работает в “Болонье”.

Боссы клуба планируют встретиться с Моттой в ближайшее время.

Интересно, что Мотта с 2018 по 2019 год возглавлял юношеский состав ПСЖ.