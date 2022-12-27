ПСЖ остался без генерального менеджера

Генеральный менеджер ПСЖ Жан-Клод Блан покинул занимаемую должность.

Как сообщает L'Equipe, он проработал в клубе свыше десяти лет.

Сам Блан заявил, что время в ПСЖ стало для него огромным профессиональным приключением.

“Я горжусь тем, что помог ПСЖ стать международной спортивной силой, которой клуб является в данный момент”, — отметил он.

По данным источника, функционер ушел из клуба ради нового проекта. Есть вероятность, что он продолжит работу в “Ницце”.