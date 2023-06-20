ПСЖ определился с ценой на Марко Верратти

“Пари Сен-Жермен” определился с ценой на итальянского полузащитника Марко Верратти, сообщает журналист Альфредо Педулла в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб хочет получить за футболиста 80-100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что итальянец хочет сменить клуб в летнее трансферное окно. Интерес к нему проявляет один из клубов Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне 30-летний Верратти провел за ПСЖ 38 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.