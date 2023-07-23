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ПСЖ определился с ценой на Килиана Мбаппе

Новости футбола Сегодня, 08:15
ПСЖ определился с ценой на Килиана Мбаппе Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

“Пари Сен-Жермен” определился с ценой на нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает L’Équipe.

По сведениям источника, французский клуб готов продать футболиста в летнее трансферное окно, но хочет получить за него не менее 150 миллионов евро. Ранее форвард был исключен из состава команды предсезонное турне по Японии.

Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ готово перевести Мбаппе в запас, если он откажется продлевать контракт, который действует до лета 2024 года, либо откажется от трансфера в текущее трансферное окно.

Напомним, что француз готов отработать свой контракт до конца, чтобы получить 60 миллионов евро зарплаты, а также 90 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность.

24-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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ПСЖ Лига 1 Франция
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