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ПСЖ определился с приоритетной трансферной целью на лето

Новости футбола Сегодня, 16:42
ПСЖ определился с приоритетной трансферной целью на лето Фото: инстаграм Бернарду Силвы/Автор неизвестен

“Пари Сен-Жермен” определил полузащитника “Манчестер Сити” и сборной Португалии Бернарду Силву в качестве приоритетной цели в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, португалец может в составе французского клуба заменить аргентинского нападающего Лионеля Месси, который, скорее всего, покинет команду по окончании сезона на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Силва готов покинуть клуб, чтобы получить новый вызов. “Горожане” могут продать игрока за 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Силва провел за “Манчестер Сити” 51 матч во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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