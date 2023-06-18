ПСЖ определился с новым главным тренером

Новым главным тренером “Пари Сен-Жермен” станет Луис Энрике, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, французский клуб успешно провел переговоры с испанским специалистом. Кандидатуру испанца поддержал президент клуба Нассер Аль-Хелаифи. Ожидается, что в ближайшее время о назначении станет известно официально.

53-летний Энрике ранее тренировал “Рому”, “Сельту”, “Барселону” и сборную Испании.