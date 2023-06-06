ПСЖ оформил два громких трансфера

ПСЖ оформил первые трансферы этого лета.

Как сообщил журналист Фабрцио Романо, французский топ-клуб приобрел хавбека “Реала” Марко Асенсио и полузащитника “Спортинга” Мануэля Угарте.

Оба игрока подписали долгосрочные контракты с парижанами после прохождения медицинского осмотра.

За трансфер последнего парижане заплатили 60 миллионов евро, в то время как Асенсио перешел на правах свободного агента.