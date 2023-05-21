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ПСЖ одержал важную победу в Лиге 1 и приблизился к титулу

Новости футбола Сегодня, 16:48
ПСЖ одержал важную победу в Лиге 1 и приблизился к титулу Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Франции “Пари Сен-Жермен” на выезде обыграл “Осер” со счетом 2:1.

Победу парижскому клубу принес дубль Килиана Мбаппе. У хозяев отличился Лассине Синайоко.

ПСЖ, набрав 84 очка, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. Парижанам осталось набрать одно очко, чтобы гарантировать титул. “Осер" с 34 очками остался на 16-м месте.

“Осер” – ПСЖ - 1:2 (0:2)
Голы: Мбаппе, 6 - 0:1, Мбаппе, 8 - 0:2, Синайоко, 51 - 1:2

Осер”: Раду, Зедадка, Жубал, Туре, Равелосон, Менса, Туре, Массенго, Эн (Дембеле, 86), Да Кошта (Ньянг, 86), Синайоко (Перрен, 86).

ПСЖ: Доннарумма, Рамос, Маркиньос, Данилу Перейра, Бернат, Заир-Эмери, Верратти, Фабиан Руис (Саншеш, 79), Месси, Мбаппе, Экитике (Витинья, 55).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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Осер ПСЖ Лига 1 Франция
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