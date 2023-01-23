ПСЖ одержал разгромную победу в Кубка Франции. Мбаппе забил пять голов
Новости футбола Сегодня, 16:43
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 1/16 финала Кубка Франции “Пари Сен-Жермен” на выезде разгромил “Пеи-де-Кассель” со счетом 7:0.
Победу парижанам принесли пять голов Килиана Мбаппе, еще по голу на счету Неймара и Карлеса Солера.
“Пеи-де-Кассель” – ПСЖ - 0:7 (0:4)
Голы: Мбаппе, 29 - 0:1, Неймар, 33 - 0:2, Мбаппе, 34 - 0:3, Мбаппе, 40 - 0:4, Мбаппе, 56 - 0:5, Солер, 64 - 0:6, Мбаппе, 79 - 0:7
ПСЖ: Навас, Пембеле (Хакими, 59), Рамос (Битшиабу, 67), Данилу Перейра, Мендеш (Бернат, 46), Солер, Саншеш (Фабиан Руис, 59), Витинья, Мбаппе, Экитик (Гарби, 67), Неймар.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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