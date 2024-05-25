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ПСЖ одержал победу над Лионом в прощальном матче Мбаппе и завоевал Кубок Франции

Новости футбола Вчера, 17:00
Владимир Мельник эксперт Dailysports Владимир Мельник
ПСЖ одержал победу над Лионом в прощальном матче Мбаппе и завоевал Кубок Франции Фото: x.com/PSG_inside

ПСЖ в финальном матче Кубка Франции обыграл Лион и оформил «золотой дубль» в текущем сезоне.

Парижане вышли на поле в самом оптимальном и сильном составе и с первых минут продемонстрировали свой решительный настрой. После череды неиспользованных шансов мяч таки побывал в воротах «ткачей» в середине первого тайма. Передачу Нуну Мендеша головой замкнул Усман Дембеле — 0:1.

Спустя 10 минут Фабиан Руис удвоил преимущество своей команды, а атака Лиона во главе с Лаказеттом попросту не могла ничего создать у ворот Доннаруммы. Однако после перерыва игра выровнялась, а гол Джейка О`Брайена даже вернул интригу, но на большее «ткачей» не хватило.

ПСЖ вслед за победой в Лиге 1 оформил и триумф в Кубке Франции, чем продолжил собирать внутренние трофеи.

Кубок Франции. Финал
Лион — ПСЖ — 1:2
Голы: О`Брайен 55 - Дембеле 23, Руис 34.

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