ПСЖ объявил об уходе Серхио Рамоса

Пресс-служба “Пари Сен-Жермен” на официальном сайте объявила о расставании с испанским защитником Серхио Рамосом.

Контракт 37-летнего игрока с французским клубом истекает 30 июня и стороны приняли решение не продлевать соглашение. Таким образом, испанец станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Рамос перешел в ПСЖ летом 2021 года из “Реала” на правах свободного агента. Всего он провел за французский клуб 57 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В составе ПСЖ Рамос дважды стал чемпионом Франции, а также завоевал Суперкубок Франции.

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