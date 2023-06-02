ПСЖ объявил об уходе Серхио Рамоса
Новости футбола Сегодня, 16:39
Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен
Пресс-служба “Пари Сен-Жермен” на официальном сайте объявила о расставании с испанским защитником Серхио Рамосом.
Контракт 37-летнего игрока с французским клубом истекает 30 июня и стороны приняли решение не продлевать соглашение. Таким образом, испанец станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.
Рамос перешел в ПСЖ летом 2021 года из “Реала” на правах свободного агента. Всего он провел за французский клуб 57 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В составе ПСЖ Рамос дважды стал чемпионом Франции, а также завоевал Суперкубок Франции.
Не пропустите: Испания объявила заявку на финал Лиги наций.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола 31 мая 2023, 18:11 "Севилья" выиграла Лигу Европы
Новости футбола 29 мая 2023, 14:15 "Челси" возглавил топ-тренер
Новости футбола 28 мая 2023, 16:44 "Милан" победил "Ювентус" в матче Серии А
Новости футбола 28 мая 2023, 14:58 "Барселона" с крупным счетом победила в матче Ла Лиги
Новости футбола 28 мая 2023, 13:15 Источник: "Челси" подписал контракт с новым главным тренером
Новости футбола 28 мая 2023, 11:15 Вратаря ПСЖ госпитализировали в тяжелом состоянии из-за лошади
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:55 Главные новости дня: 2 июня Новости футбола Сегодня, 17:43 Портал Goal назвал топ-20 лучших игроков сезона в Европе Новости футбола Сегодня, 17:30 "Фиорентина" одержала победу в гостевом матче Серии А Новости футбола Сегодня, 17:15 "Реал" надеется избавиться от самого дорого игрока в своей истории Новости футбола Сегодня, 16:55 Жорди Альба получил предложения от трех клубов Новости футбола Сегодня, 16:42 Левандовски отреагировал на возможный переход Месси в "Барселону" Новости футбола Сегодня, 16:39 ПСЖ объявил об уходе Серхио Рамоса Новости футбола Сегодня, 16:30 "Реал" готов подписать Мбаппе через год Новости футбола Сегодня, 16:15 "Барселона" договорилась с полузащитником "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 15:55 "Бавария" назвала цену на Павару, которым интересуются топ-клубы
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 03 июн 2023 Прогноз на матч Эмполи - Лацио 3 июня 2023 года Футбол 03 июн 2023 Прогноз на матч ПСЖ - Клермон Фут 3 июня 2023 года Футбол 03 июн 2023 Прогноз на матч Осер - Ланс 3 июня 2023 года Футбол 03 июн 2023 Прогноз на матч Ницца - Лион 3 июня 2023 года Футбол 03 июн 2023 Прогноз на матч Монако - Тулуза 3 июня 2023 года Футбол 04 июн 2023 Прогноз на матч Удинезе - Ювентус 4 июня 2023 года Футбол 04 июн 2023 Прогноз на матч Милан - Верона 4 июня 2023 года Футбол 04 июн 2023 Прогноз на матч Аталанта - Монца 4 июня 2023 года Футбол 05 июн 2023 Прогноз на матч Варбер - Хэкен 5 июня 2023 года Футбол 05 июн 2023 Прогноз на матч Мальме - Дегерсфорс 5 июня 2023 года