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ПСЖ объявил о возвращении таланта "Барселоны"

Новости футбола Сегодня, 11:55
ПСЖ объявил о возвращении таланта "Барселоны" Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен

Пресс-служба парижского “Пари Сен-Жермен” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника ПСВ и сборной Нидерландов Хави Симонса.

Французский клуб воспользовался опцией о выкупа трансфера футболиста за шесть миллионов евро. Голландец подписал с парижским клубом контракт, который будет действовать до лета 2027 года.

20-летний Симонс является воспитанником академии “Барселоны”. Летом 2019 года он перешел в ПСЖ на правах свободного агента. Прошлым летом французский клуб согласился бесплатно отпустить игрока в ПСВ, но с условием возможности обратного трансфера. В прошлом сезоне Симонс провел за ПСВ 48 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 12 результативых передач.

Симонс с 2022 года играет за сборную Нидерландов. Всего он провел за голландскую национальную команду пять матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Напомним, что в прошлом сезоне “Пари Сен-Жермен” стал чемпионом Франции. Таким образом, парижский клуб завоевал право сыграть в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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