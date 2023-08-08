ПСЖ объявил о переходе звездного португальского нападающего

Пресс-служба парижского “Пари Сен-Жермен” на официальном сайте объявила о переходе нападающего лиссабонской “Бенфики” и сборной Португалии Гонсалу Рамуша.

Французский клуб арендовал футболиста на один год с правом последующего выкупа. Летом 2024 года “Пари Сен-Жермен” будет иметь приоритетное право на выкуп трансфера форварда за 65 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на 15 миллионов евро за счет бонусов. При выполнении определенных условий право выкупа станет обязательным.

22-летний Рамуш является воспитанником “Бенфики”. Он выступает за первую команду лиссабонского клуба с 2019 года. Всего форвард провел за клуб 106 матчей во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 16 результативных передач. В составе “Бенфики” Рамуш стал чемпионом Португалии в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом из Лиссабона действует до лета 2025 года.

Рамуш с 2022 года играет за сборную Португалии. Всего он провел за португальскую национальную команду семь матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.