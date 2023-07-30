АНГ АНГ
Главная Новости ПСЖ объявил о переходе вратаря "Барселоны"

ПСЖ объявил о переходе вратаря "Барселоны"

Новости футбола Сегодня, 09:31
ПСЖ объявил о переходе вратаря "Барселоны" Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен

Пресс-служба “Пари Сен-Жермен” на официальном сайте объявил о переходе вратаря “Барселоны” и молодежной сборной Испании Арнау Тенаса.

Голкипер перешел в парижский клуб на правах свободного агента. Испанец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Вратарь ярко провел молодежный чемпионат Европы и привлек внимание многих клубов.

22-летний Тенас является воспитанником академии “Барселоны”. За основной состав каталонского клуба он не провел ни одного матча. Он провел за “Барселону В” 58 матчей во всех турнирах и пропустил 59 голов. В 22 матчах Арнау ушел с поля без пропущенных голов. В составе каталонцев он становился чемпионом Испании в сезоне-2022/2023, обладателем Кубка Испании в сезоне-2020/2021, а также обладателем Суперкубка Испании в сезоне-2022/2023.

Тенас с 2020 года играет за молодежную сборную Испании. Он провел за испанскую команду 14 матчей и пропустил шесть голов. В 2019 Тенас становился победителем чемпионата Европы среди юношей возрастом до 19 лет.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
ПСЖ Барселона Ла Лига Испания Лига 1 Франция
Популярные новости
"Манчестер Сити" потерпел поражение от испанского топ-клуба Новости футбола Сегодня, 09:41 "Манчестер Сити" потерпел поражение от испанского топ-клуба
"Барселона" уничтожила "Реал" в товарищеском матче Новости футбола Сегодня, 06:24 "Барселона" уничтожила "Реал" в товарищеском матче
Карим Бензема забил победный гол в дебютном матче за "Аль-Иттихад" Новости футбола 27 июл 2023, 17:07 Карим Бензема забил победный гол в дебютном матче за "Аль-Иттихад"
"Милан" объявил о переходе нападающего сборной Нигерии Новости футбола 27 июл 2023, 12:10 "Милан" объявил о переходе нападающего сборной Нигерии
Килиан Мбаппе дал ответ на гигантское предложение из Саудовской Аравии Новости футбола 26 июл 2023, 16:20 Килиан Мбаппе дал ответ на гигантское предложение из Саудовской Аравии
Килиан Мбаппе может согласиться перейти в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола 25 июл 2023, 17:15 Килиан Мбаппе может согласиться перейти в клуб из Саудовской Аравии
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:55 "Ливерпуль" сделал неожиданное предложение по Килиану Мбаппе Новости футбола Сегодня, 10:35 "Аль-Хилаль" предложил 45 млн евро за звезду "Севильи" Новости футбола Сегодня, 10:20 "Интер" близок к покупке сербского таланта за 15 млн евро Новости футбола Сегодня, 10:00 "Черноморец" одержал уверенную победу в 1-м туре чемпионата Украины Новости футбола Сегодня, 09:55 "Шахтер" надолго теряет основного защитника Новости футбола Сегодня, 09:42 Лионель Месси показал именной бургер (фото) Новости футбола Сегодня, 09:41 "Манчестер Сити" потерпел поражение от испанского топ-клуба Новости футбола Сегодня, 09:31 ПСЖ объявил о переходе вратаря "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 09:30 "Барселона" потеряла двух основных игроков после матча с "Реалом" Новости футбола Сегодня, 09:14 Украинец Трубин договорился о переходе в "Интер"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Брюгге - Мехелен 30 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сент-Труйден - Стандард Льеж 30 июля 2023 года Футбол 31 июл 2023 Прогноз на матч Орхус - Норшелланн 31 июля 2023 года Футбол 31 июл 2023 Прогноз на матч Мальме - Вернаму 31 июля 2023 года Футбол 31 июл 2023 Прогноз на матч Сириус - АИК 31 июля 2023 года Футбол 01 авг 2023 Прогноз на матч Панатинаикос - Днепр-1 1 августа 2023 года Футбол 01 авг 2023 Прогноз на матч Олимпия Любляна - Лудогорец 1 августа 2023 года Футбол 01 авг 2023 Прогноз на матч БАТЭ - Арис Лимассол 1 августа 2023 года Футбол 01 авг 2023 Прогноз на матч Слован Братислава - Зриньски 1 августа 2023 года Футбол 05 авг 2023 Прогноз на матч Гояс - Гремио 31 июля 2023 года