ПСЖ объявил о переходе вратаря "Барселоны"

Пресс-служба “Пари Сен-Жермен” на официальном сайте объявил о переходе вратаря “Барселоны” и молодежной сборной Испании Арнау Тенаса.

Голкипер перешел в парижский клуб на правах свободного агента. Испанец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Вратарь ярко провел молодежный чемпионат Европы и привлек внимание многих клубов.

22-летний Тенас является воспитанником академии “Барселоны”. За основной состав каталонского клуба он не провел ни одного матча. Он провел за “Барселону В” 58 матчей во всех турнирах и пропустил 59 голов. В 22 матчах Арнау ушел с поля без пропущенных голов. В составе каталонцев он становился чемпионом Испании в сезоне-2022/2023, обладателем Кубка Испании в сезоне-2020/2021, а также обладателем Суперкубка Испании в сезоне-2022/2023.

Тенас с 2020 года играет за молодежную сборную Испании. Он провел за испанскую команду 14 матчей и пропустил шесть голов. В 2019 Тенас становился победителем чемпионата Европы среди юношей возрастом до 19 лет.