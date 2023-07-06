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ПСЖ объявил о переходе топ-защитника

Новости футбола Сегодня, 10:35
ПСЖ объявил о переходе топ-защитника Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен

Пресс-служба парижского “Пари Сен-Жермен” на официальном сайте объявила перехода защитника сборной Словакии Мартина Шкриньяра.

28-летний футболист являлся свободным агентом и поэтому достался французскому клубу бесплатно. Стороны подписали контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Последним клубом Шкриньяра был “Интер”, в который он перешел летом 2017 года из “Сампдории”. Сумма трансфера составила 34 миллиона евро. Всего за итальянский клуб он провел 246 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Ранее также играл за “Жилину” и “ВиОн”. За сборную Словакии сыграл 60 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи, а также получил 10 желтых передач.

“Пари Сен-Жермен” в минувшем сезоне стал чемпионом Франции. Таким образом, французский клуб получил прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.

Напомним, что в летнее трансферное окно ПСЖ покинули такие известные футболисты, как нападающий Лионель Месси и защитник Серхио Рамос.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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