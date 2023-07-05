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ПСЖ объявил о назначении нового главного тренера

Новости футбола Сегодня, 11:32
ПСЖ объявил о назначении нового главного тренера Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен

Пресс-служба парижского “Пари Сен-Жермен” на официальном сайте объявила о назначении испанца Луиса Энрике на пост главного тренера.

Французский клуб заключил с испанским специалистом будет действовать до лета 2025 года. На посту главного тренера он сменил француза Кристофа Гальтье, который был отправлен в отставку по итогам минувшего сезона.

53-летний Луис Энрике ранее тренировал “Барселону В”, “Рому”, “Сельту”, “Барселону” и дважды возглавлял сборную Испании. 2-кратный чемпион Испании, 3-кратный обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира, лучший тренер года по версии ФИФА в 2015 году.

“Пари Сен-Жермен” в минувшем сезоне стал чемпионом Франции. Таким образом, французский клуб получил прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.

Напомним, что в летнее трансферное окно ПСЖ покинули такие известные футболисты, как нападающий Лионель Месси и защитник Серхио Рамос.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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ПСЖ Лига 1 Франция
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