ПСЖ неожиданно проиграл в матче Лиги 1

В матче 19-го тура чемпионата Франции “Ренн” на своем поле обыграл “Пари Сен-Жермен” со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Амари Траоре.

ПСЖ с 47 очками лидирует в турнирной таблице Лиги 1. “Ренн” с 37 очками занимает пятую позицию.

“Ренн” – ПСЖ - 1:0 (0:0)

Гол: Траоре, 65 - 1:0

“Ренн": Манданда, Траоре, Родон, Ву, Теате, Трюффер (Мелинг, 76), Маер (Те, 89), Угошукву, Дуэ (Доку, 68), Гуири (Сулемана, 89), Калимуэндо (Ассиньон, 76).

ПСЖ: Доннарумма, Мукиеле (Хакими, 56), Рамос, Данилу Перейра (Саншеш, 83), Маркиньос, Бернат, Витинья (Фабиан Руис, 72), Заир-Эмери (Солер, 72), Месси, Неймар, Экитик (Мбаппе, 55).

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