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ПСЖ не смог победить клуб Криштиану Роналду

Новости футбола Сегодня, 15:42
ПСЖ не смог победить клуб Криштиану Роналду Фото: твиттер "Аль-Наср"/Автор неизвестен

“Пари Сен-Жермен” не сумел добиться победы над саудовским клубом “Аль-Наср”, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.

Товарищеский матч завершился со счетом 0:0. Матч состоялся в японском городе Осака на стадионе “Нагаи”.

38-летний Роналду провел за поле 66 минут и не отметился результативными действиями.

Участие в матче не принял 24-летний нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который не полетел на сбор команды в Японию по решению руководства клуба.

ПСЖ Франция – “Аль-Наср” Саудовская Аравия - 0:0

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Угарте, 61), Шкриньяр (Курзава, 61), Данилу Перейра (Маркиньос, 61), Эрнандес (Бернат, 61), Витинья (Фабиан Руис, 61), Ндур (Верратти, 61), Заир-Эмери (Мбаппе Лотин, 61), Солер (Гарби, 61), Асенсио (Хусни, 61), Лемина.

“Аль-Наср”: Аль-Акиди, Аль-Ганам (Бушаль, 66), Маду (Аль-Фатиль, 66), Аль-Авджами (Аль-Амри, 55), Конан (Теллес, 54), Брозович (Али, 66), Талиска (Аль-Хассан, 66), Фофана (Аль-Хайбари, 54), Яхья (Аль-Сулайхим, 39), Гариб (Аль-Ганнам, 55), Роналду (Адам, 66).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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ПСЖ Аль-Наср Лига 1 Франция Про-лига Саудовская Аравия
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