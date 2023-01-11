"ПСЖ" не организует церемонию чествования Месси за победу на ЧМ-2022 перед сегодняшней игрой

В “ПСЖ” решили не проводить церемонию чествования Лионеля Месси после его победы на ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины.

Как пишет Le Parisien, в клубе посчитали достаточным приветствие, которое нападающему устроили на базе команды.

Напомним, что после выхода из отпуска Месси подарили копию Кубка мира, а игроки команды устроили ему чемпионский коридор.

В клубе посчитали, что сейчас празднование неактуально, ведь финал ЧМ-2022 прошел 3,5 недели назад.

Напомним, что Месси может сыграть сегодня в матче 18-го тура Лиги 1 против “Анжера”.