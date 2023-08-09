ПСЖ не будет покупать талантливого нападающего "Барселоны"

Нападающий “Барселоны” и сборной Испании Ансу Фати не перейдет в парижский "Пари Сен-Жермен, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство французского клуба не заинтересовано в покупке испанца, несмотря на то, что его хочет видеть в команде новый главный тренер ПСЖ Луис Энрике.

Ранее сообщалось, что “Барселона” готова продать Фати, чтобы получить дополнительные средства на трансферы.

20-летний Фати является воспитанником “Барселоны”. Он выступает за главную команду каталонского клуба с 2019 года. Всего он провел за клуб 109 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 10 результативных передач. В составе “Барселоны” Фати становился чемпионом Испании в сезоне-2022/2023, выиграл Кубок Испании в сезоне-2020/2021, а также завоевал Суперкубок Испании в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года с опцией продления соглашения еще на два года.

Фати с 2020 года играет за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду девять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В составе сборной Испании Фати становился победителем Лиги наций УЕФА в сезоне-2022/2023.