ПСЖ не будет пытаться удержать Месси

ПСЖ не будет пытаться удержать своего лидера Лионеля Месси, контракт которого истекает этим летом.

Несмотря на то, что последние два года он провел в клубе, для аргентинского форварда это не было особенно радостным опытом, пишет источник.

В то же время El Mundo Deportivo сообщает, что парижский клуб не будет блокировать его уход, предлагая новый контракт.

Клуб хочет обновить и оживить свой состав, а это означает, что они готовы отпустить Месси.