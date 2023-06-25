ПСЖ назвал "Реалу" стоимость трансфера Килиана Мбаппе

“Пари Сен-Жермен” готов продать мадридскому “Реала” нападающего Килиана Мбаппе, сообщает журналист Томас-Гонсалес Мартин в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб хочет получить за футболиста 250 миллионов евро и еще 50 миллионов в качестве бонусов. “Реал” не готов платить такую сумму, но предлагает 200 миллионов евро плюс 20 миллионов в виде бонусов. Переговоры между клубами продолжаются. В королевском клубе верят, что могут достичь соглашения по трансферу игрока в ближайшие две недели.

В завершившемся сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.