ПСЖ назвал Мбаппе последствия его бесплатного ухода в 2024 году

Пресс-служба “Пари Сен-Жермен” написала письмо нападающему команды Килиану Мбаппе. Французский клуб описал футболисту последствия его бесплатного ухода в 2024 году, сообщает L’Équipe.

По сведениям источника, в клубе полагают, что уход игрока в статусе свободного агента приведет к тому, что у ПСЖ возникнут проблемы с соответствием правилам финансового фэйр-плей. В связи с этим клубу придется продавать футболистов, уволить многих сотрудников. Также клубу придется изменить политику продвижения игроков академии в первую команду. При этом ПСЖ напомнил форварду, что в прошлом сезоне он подписал новый контракт с зарплатой, которая с учетом налогов превышает 200 миллионов евро.

Напомним, что француз готов отработать свой контракт до конца, чтобы получить 60 миллионов евро зарплаты, а также 90 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность. После этого форвард хочет перейти в “Реал” на правах свободного агента и получить подписной бонус в размере 100-150 миллионов евро.

24-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.