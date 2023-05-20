ПСЖ нацелился на звезду "Наполи"

ПСЖ активно интересуется 26-летним защитником из Южной Кореи Ким Мин Джэ, который играет за "Наполи".

По информации RMC Sport, представители парижской команды уже начали предварительные переговоры с клубом из Неаполя о возможном трансфере игрока в ближайшее время.

Покупку азиатского игрока также рассматривают "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Ким Мин Джэ имеет контракт с итальянским клубом до середины 2025 года.