ПСЖ нацелился на полузащитника сборной Бразилии

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Фреду Родригесу, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с манкунианцами. Таким образом, парижане могут заполучить игрока бесплатно.

В нынешнем сезоне 29-летний Фред провел за "Манчестер Юнайтед" и сборную Бразилии 21 матч во всех турнирах и забил один гол.

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