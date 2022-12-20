ПСЖ нацелился на одного из лидеров сборной Аргентины

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику “Бенфики” Энцо Фернандесу, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как лиссабонцы хотят получить за него 120 миллионов евро. Интерес к португальцу проявляют “Арсенал”, “Барселона”, “Ливерпуль”, “Манчестер Сити” и “Реал”.

В нынешнем сезоне 21-летний Фернандес провел за “Бенфику” 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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