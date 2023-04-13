ПСЖ нацелился на новичка сборной Франции

ПСЖ проявляет интерес к защитнику "Ниццы" Жан-Клеру Тодибо, который недавно получил свой первый вызов в сборную Франции.

По словам источника, футбольный советник парижан Луиш Кампуш лично заинтересовался молодым игроком.

Сам футболист также не против перехода, но ему бы хотелось поработать с нынешним главным тренером команды Кристофом Галтье, с которым он работал в "Ницце".

В текущем сезоне на счету Тодибо 38 матчей, в которых он не отличался результативными действиями.