ПСЖ нацелился на хавбека "Челси"

Полузащитник “Челси” Хаким Зиеш близок к переходу в чемпионат Франции.

Как пишет L’Equipe, в подписании игрока сборной Марокко заинтересован ПСЖ.

Источник заверяет, что сам футболист также не против такого трансфера.

Известно, что между клубами уже идут переговоры.

В текущем сезоне Зиеш провел 10 матчей в АПЛ, в которых отметился одним ассистом.