ПСЖ нацелился на французского таланта

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к французскому защитнику “Кристал Пэлас” Майклу Олисе, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, французский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как его контракт с лондонцами действует до лета 2026 года. Олисе родился в Лондоне, но играет за молодежную сборную Франции, так как его мама имеет франко-алжирские корни.

В нынешнем сезоне 21-летний Олисе провел за “Кристал Пэлас” 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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