ПСЖ нацелился на француза из "Реала"

По информации El Nacional, "ПСЖ" планирует укрепить свой состав в летнее трансферное окно и заинтересован в приобретении защитника "Реала" Ферлана Менди на позицию левого защитника.

Оценка специалистов портала transfermarkt для 24-летнего Менди составляет 35 миллионов евро.

С тех пор, как он перешел в "Реал" из "Лиона" летом 2019 года, Менди провел 130 матчей, забив 5 голов и отдав 10 результативных передач.