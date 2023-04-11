ПСЖ нацелился на бывшего защитника "Барселоны"

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к защитнику “Ниццы” Жан-Клеру Тодибо, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, парижский клуб в ближайшее время может активизировать работу по трансферу футболиста. Стоит отметить, что если трансфер состоится, то 20 процентов от суммы получит бывший клуб француза “Барселона”.

В нынешнем сезоне 23-летний Тодибо провел за “Ниццу” 38 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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