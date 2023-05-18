ПСЖ нашел замену Месси в чемпионате Франции

Форвард “Марселя” Алексис Санчес может стать заменой аргентинскому форварду Лионелю Месси в ПСЖ.

Представители парижского клуба уже общались с окружением Санчеса, хотя игрок чувствует себя счастливым в "Марселе".

На возможный переход могут повлиять амбиции чилийца.

По данным источника, агент футболиста уже прибыл во Францию для обсуждения дальнейшей судьбы игрока.

В этом сезоне , чилийский нападающий “Марселя” принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 3 результативные передачи.