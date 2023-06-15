ПСЖ нашел замену Мбаппе
Новости футбола Сегодня, 03:32
Фото: твиттер сборной Франции
ПСЖ пытается найти замену главному бомбардиру команды Киллиану Мбаппе, который близок к смене клуба.
Как пишет Marca, парижане собираются приобрести полузащитника мадридского “Атлетико” Антуана Гризманна во время этого трансферного окна.
При этом наставник испанского клуба Диего Симеоне не желает расставаться со звездным игроком, а Гризманн также не спешит покидать мадридский клуб.
Контракт француза с “матрасниками” рассчитан до лета 2026 года.
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